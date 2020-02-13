МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает повышаться на фоне роста опасений вокруг продолжения распространения коронавируса быстрыми темпами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 9,45 доллара, или на 0,6% — до 1581,15 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро — на 1,2%, до 17,707 доллара за унцию.

Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, растет в условиях продолжения распространения коронавируса. Власти Китая изменили методику диагностики коронавируса в провинции Хубэй для более точных результатов, и по новым данным получилось, что только 12 февраля в этом регионе было подтверждено 14 840 новых случаев заболевания. При этом во всем Китае за 12 февраля выявили 15 152 новых случая заражения коронавирусом.

Аналитик брокерской компании Oanda Крэг Эрлам, чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что такой сильный скачок в цифрах повышает спрос на золото.