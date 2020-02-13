МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг снижаются после публикации макростатистики, инвесторы также с тревогой встретили последние сообщения о коронавирусе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.03 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,65%, до 29358,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,63%, до 9665,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,52%, до 3361,87 пункта.

В четверг американские трейдеры обратили внимание на макростатистику. Так, годовая инфляция в стране в январе ускорилась до максимума за 15 месяцев, до 2,5%, что оказалось сильнее прогноза аналитиков, ожидающих значение на уровне 2,4%. В месячном исчислении инфляция составила 0,1%.

Кроме того, рынки обратили внимание на данные министерства труда США, которое сообщило о том, что число заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 8 февраля, выросло до 205 тыс. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличения показателя до 210 тысяч.

Трейдеры по-прежнему следят за ситуацией с коронавирусом. Власти Китая изменили методику диагностики коронавируса в провинции Хубэй для более точных результатов, и по новым данным получилось, что только 12 февраля в этом регионе было подтверждено 14 840 новых случаев заболевания. При этом во всем Китае за 12 февраля выявили 15 152 новых случая заражения коронавирусом.

"Новости о вирусе, поступающие из Китая, немного волнуют, особенно когда инвесторы думали, что все позади", — отметил агентству Рейтер управляющий портфелями активов в Kingsview Asset Management Пауль Нольте (Paul Nolte).