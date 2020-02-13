МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Покупателем двух пакетов квазиказначейских акций "Газпрома", составляющих совокупно 6,6% его уставного капитала, стала управляющая компания "Газпромбанк Управление активами", сообщил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

"Газпром" в 2019 году в результате двух размещений (в июле и ноябре) продал пакет квазиказначейских акций размером 6,6% от уставного капитала, выручив совокупно около 327 миллиардов рублей. При этом их покупателя все это время компания публично не раскрывала. После продажи на балансе "Газпрома" осталось квазиказначеек на 0,12% от уставного капитала.

"Покупателем обоих пакетов является "Газпромбанк Управление активами", который выступает от имени огромного количества своих инвесторов", — сказал Садыгов в ходе Дня инвестора "Газпрома".

Представитель Газпромбанка позднее пояснил, что пакеты акций распределены среди нескольких сотен инвестпортфелей. "Среди них есть негосударственные пенсионные фонды, а также паевые инвестиционные фонды, инвесторами которых является широкий круг юридических и физических лиц", — заявил он.

"При управлении этими инвестиционными портфелями управляющая компания "Газпромбанк Управление активами" использует инвестиционные стратегии, состоящие в активном управлении и торговых операциях с акциями компании", — также рассказал представитель банка.