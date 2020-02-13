МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, подорожали лишь расписки АФК "Система", "Лукойла" и "Новатэка", свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 0,52%, до 7,32 доллара, "Новатэка" — поднялась на 0,12%, до 167 долларов, "Лукойла" — на 20,05%, до 102,2 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,93%, до 7,31 доллара, "Газпром нефти" — на 0,96%, до 36,2 доллара.

Цена расписок "Норникеля" уменьшилась на 2,7%, до 33,91 доллара. Бумаги "Северстали" подешевели на 1,75%, до 14,56 доллара, НЛМК — подешевели на 0,27%, до 22,14 доллара.

Бумаги ВТБ потеряли в цене 0,2%, до 1,5 доллара, Сбербанка — 0,49%, до 16,09 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,95%, до 26,1 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 2,8%, до 6,05 доллара, стоимость бумаг "Магнита" опустилась на 0,15%, до 13,18 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,17%, до 3,02 доллара.