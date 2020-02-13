МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись снижением на вернувшихся опасениях за распространение коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,09%, до 7452,03 пункта, французский CAC 40 — на 0,19%, до 6093,14 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,03%, до 13745,43 пункта.

На настроение рынка в четверг оказали влияние новые сообщения о коронавирусе. Инвесторы предпочитают воздерживаться от рисков после новостей об изменении методики диагностики коронавируса в китайской провинции Хубэй для более точных результатов. По новым данным получилось, что только 12 февраля в этом регионе было подтверждено 14 840 новых случаев заболевания. При этом во всем Китае за 12 февраля выявили 15 152 новых случая заражения коронавирусом.

Инвесторы также обратили внимание на финансовые отчетности компаний. Так, акции одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz падают более чем на 7% на фоне худшего, чем ожидалось, показателя квартальной выручки. Бумаги немецкого ритейл-гиганта Metro AG дешевеют почти на 5% после сообщения о том, что в первом квартале 2019-2020 финансового года, который завершился 31 декабря, компания зафиксировала чистый убыток в 34 миллиона евро против прибыли в 224 миллиона евро годом ранее.

Более активное снижение британского индекса обусловлено укреплением фунта стерлингов, поскольку более дорогая национальная валюта уменьшает относительный доход компаний-экспортеров. Фунт дорожает к доллару на 0,7% после смены министра финансов Великобритании в рамках перестановок в британском правительстве.