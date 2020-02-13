МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль снижается к доллару и в меньшей степени к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе ниже 1,085 доллара.

Снижение аппетита к риску на мировых рынках вызвало уточнение Китаем метода диагностики коронавируса, что привело к ухудшению статистики по его распространению в стране.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.16 мск повышался на 32 копейки, до 63,53 рубля, курс евро — на 12 копеек, до уровня 68,87 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВИРУСНЫХ РИСКОВ

Рубль снижается к доллару и стабилен к евро вечером, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе ниже уровня 1,085 доллара, до минимума с мая 2017 года, на опасениях за скорость распространения коронавируса в мире.

Инвесторы в целом отказываются от рисков после появившихся сообщений об изменении методики диагностики коронавируса в китайской провинции Хубэй для более точных результатов. По новым данным получилось, что только 12 февраля в этом регионе было подтверждено 14 840 новых случаев заболевания. При этом во всем Китае за 12 февраля выявили 15 152 новых случая заражения коронавирусом.

Западные рынки на этом фоне теряли вечером 0,1-1,1% по биржевым индексам.

Рынок нефти большую часть дня также оставался в минусе "под впечатлением" изменений на китайском "вирусном фронте". Однако во второй половине дня нефтяные котировки вышли в плюс в рамках коррекции и вечером повышаются на 1,1%, до 56,38 доллара за баррель сорта Brent.

Поддержку рублю оказали словесные интервенции представителей ЦБ РФ. В частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что продажа контрольного пакета акций Сбербанка правительству не повлияет на денежно-кредитную политику Банка России. При этом сделка не окажет значимого влияния на курс рубля, добавила она.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что коронавирус пока не несет рисков для финансовой стабильности России и не представляет значительного риска для ее экономики.

В целом, доллар и евро вечером повышаются на 0,1-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 3,575 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рыночный негатив в отношении вирусного фактора вновь усилился, однако данное увеличение вызвано изменением в методах диагностики заболевания в Китае и не выступает для рынка стимулом к проявлению панических настроений, считает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"Ожидаем, что в пятницу курс будет находиться в диапазоне 62,8-63,9 рубля за доллар. Движение валюты во многом будет определяться рыночными настроениями, внимание инвесторов останется сконцентрировано на вирусной плоскости при отсутствии других активных драйверов", — добавил он.

Со следующей недели на рубль постепенно начнет оказывать влияние февральский налоговый период, считает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

"Его самая активная фаза придется на последнюю неделю текущего месяца. Чтобы указать на потенциал роста, российской валюте нужно завершить торговый день ниже 63 рублей за доллар. Это станет сигналом потенциального тестирования долларом годовых минимумов, установленных в середине января на отметке 60,88 рубля", — оценил он.