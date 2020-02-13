МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Генеральный директор "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") Василь Лацанич в ближайшее время может покинуть компанию, его должность может занять экс-глава турецкого оператора связи Turkcell Каан Терзиоглу, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"В операторе связи "Вымпелком" (бренд "Билайн") в ближайшее время может смениться руководство…. Новым главой российского бизнеса может стать назначенный содиректором акционера "Вымпелкома" — холдинга Veon — экс-глава Turkcell Каан Терзиоглу", — пишет издание.

По словам одного из собеседников издания, Лацанич может покинуть компанию уже после объявления финансовых результатов 2019 года холдинга Veon, которое запланировано на 14 февраля 2020 года. Один из источников утверждает, что ряд встреч Лацанича, запланированных на ближайшие к этой дате дни, уже были отменены.

Компанию может также одновременно покинуть вице-президент по стратегии Александр Поповский, пишет газета. В "Вымпелкоме" это не комментируют, в Veon оперативно не ответили на запрос издания.

Ряд источников издания связывают уход Лацанича с тем, что "одна из ключевых сделок, важных для акционеров "Вымпелкома", не состоялась по различным причинам. "Речь может идти о слиянии с одним из конкурирующих участников российского рынка", — отмечает газета.

Согласно информации на сайте "Вымпелкома", Лацанич возглавляет компанию с 10 января 2018 года.