МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 USD США — Президентский день — выходной на биржах /на Нью-Йоркской фондовой бирже/

 

 

 

 

 

 

 CAD Канада — День семьи — выходной на Фондовой бирже Торонто

 

 

 

 
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (4кв2019) 1,8% -3,7%
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 0,4% -0,9%
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 1,3%

 

 
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы

 

 

 

 
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (декабрь) -1,75 млрд канад. долл

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Банк России — публикация доклада о денежно-кредитной политике

 

 

 

 


 