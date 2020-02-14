События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 февраля
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|USD
|США — Президентский день — выходной на биржах /на Нью-Йоркской фондовой бирже/
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|CAD
|Канада — День семьи — выходной на Фондовой бирже Торонто
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|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (4кв2019)
|1,8%
|-3,7%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|0,4%
|-0,9%
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|1,3%
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
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|16:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (декабрь)
|-1,75 млрд канад. долл
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Банк России — публикация доклада о денежно-кредитной политике
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https://1prime.ru/Financial_market/20200214/830945059.html