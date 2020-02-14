МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу не показывают ярко выраженной динамики после публикации статистических данных из страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижается на 0,09%, до 29396,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,04%, до 9715,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — снижается на 0,04%, до 3372,7 пункта.

В пятницу в центре внимания американских трейдеров макростатистика. Объем розничных продаж в стране в январе вырос на 0,3% по сравнению с декабрем. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные ФРС США по объему промышленного производства в стране. Промпроизводство в январе уменьшилось на 0,3% к декабрю, что оказалось хуже прогноза в 0,2%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в феврале, по предварительной оценке, увеличился до 100,9 пункта с уровня января в 99,8 пункта. Аналитики наоборот, ожидали снижения показателя.

Инвесторы также продолжают следить за развитием ситуации с коронавирусом. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Однако оптимизма рынкам добавили новости о том, что власти Китая выделили 80,5 миллиарда юаней (11,5 миллиарда долларов) на борьбу с новым типом коронавируса.