МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник показывают разнонаправленную динамику, инвесторы оценивают данные по ВВП Японии и последние сообщения о китайском вирусе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,3% — до 2955,07 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,24%, до 1819,34 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,45%, до 27940,81 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,11%, до 2241,21 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,96%, до 23460,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,14%, до 7123 пунктов.

В понедельник в центре внимания инвесторов экономическая статистика из Японии. Согласно данным правительства страны, в четвертом квартале 2019 года, по предварительной оценке, ВВП страны уменьшился на 1,6% к предыдущему кварталу, что оказалось хуже прогноза аналитиков, ожидающих снижения только на 0,9%.

На настроения рынков по-прежнему продолжает оказывать существенное влияние ситуация с коронавирусом. Так, оптимизма трейдерам добавили сообщения китайских властей о запуске в производство нового лекарства, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с вирусом. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, при этом излечились 10 844 человек.

Кроме того, рынки ждут дальнейших мер со стороны китайского правительства по стимуляции экономики страны, пострадавшей от распространения вируса.

Главный стратег по глобальным фондовым рынкам Jefferies Group Inc. Шон Дарби (Sean Darby), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что китайские меры предосторожности предполагают, что активность в стране нормализуется в лучшем случае только к середине марта, скорее всего, к концу первого квартала. "Остается вопрос о степени стимулирования, которое требуется, учитывая финансовое положение страны", — также отметил эксперт.