МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Рубль в понедельник утром умеренно прибавляет против доллара и евро в отсутствие сильных внешних сигналов на фоне выходного дня в США — Дня президентов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 18 копеек, до 63,38 рубля, курс евро расчетами "завтра" — на 20 копеек, до 68,69 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,05%, до 57,35 доллара за баррель по марке Brent.