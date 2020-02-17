МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.32 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожают на 0,54% — до 7,29 доллара, "Лукойла" — на 0,92%, до 101,92 доллара, "Новатэка" — на 1,86%, до 166,95 доллара. Бумаги "Газпрома" растут в цене на 0,94% — до 7,31 доллара, "Газпром нефти" — на 0,84%, до 36,15 доллара.

Стоимость расписок ВТБ поднимается на 0,77% — до 1,51 доллара, Сбербанка — на 0,22%, до 15,94 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожают на 0,49% — до 25,52 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" растет на 1,4% — до 34,17 доллара, "Северстали" — на 1,1%, до 14,64 доллара, НЛМК — на 0,82%, до 22,18 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличивается на 1,09% — до 12,96 доллара, "Ленты" — на 0,49%, до 3,04 доллара. Расписки АФК "Система" дорожают на 1,94% — до 6,04 доллара.