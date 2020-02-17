МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы преимущественно растут в понедельник на фоне новых мер правительства КНР по снижению экономического урона от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.45 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,24% — до 7427,28 пункта, французский индекс CAC 40 — опускался на 0,1%, до 6075,14 пункта, немецкий DAX — рос на 0,15%, до 13764,87 пункта.

Инвесторы обратили внимание на новые меры китайского правительства по стабилизации экономики страны, пострадавшей от коронавируса. Так, они с оптимизмом встретили решение Народного банка Китая снизить ставку по программе среднесрочного кредитования финансовых организаций (MLF) до 3,15% с 3,25%. Кроме того, китайские власти объявили о запуске в производство нового лекарства, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с вирусом.

"Тот факт, что Китай продолжает сигнализировать о готовности каким-то образом стимулировать экономику, сегодня удерживает рынки в "зеленой зоне", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell).

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают корпоративные новости. Акции европейской авиастроительной компании Airbus снижаются на 1,2% после решения торгового представительства США повысить пошлины на импорт самолетов из ЕС.