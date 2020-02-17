МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Рубль умерено укрепляется на фоне начинающегося в середине месяца налогового периода в РФ.

Плюс к этому легкое повышение западноевропейских и российских фондовых индексов сигнализирует о глобальном аппетите к риску.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.15 мск снижается на 17 копеек, до 63,39 рубля, курс евро — на 18 копеек, до уровня 68,71 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Рубль прибавляет на фоне невысокой рыночной активности из-за выходного в США, где отмечается День президентов.

Легкое повышение основных западных биржевых индексов, на 0,2-0,3%, частично компенсируется для рубля снижением котировок нефти на 0,2%, до 57,2 доллара за баррель сорта Brent.

Инвесторы оценивают новые меры китайского правительства для стабилизации экономики страны, пострадавшей от коронавируса. В частности, центробанк Китая решил снизить ставку по программе среднесрочного кредитования финансовых организаций (MLF) до 3,15% с 3,25% годовых.

Кроме того, китайские власти объявили о запуске в производство нового лекарства, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с вирусом.

В свете сложившейся ситуации ОПЕК+ вряд ли дополнительно сократит добычу нефти, считают некоторые аналитики.

Наступление в РФ налогового периода февраля также поддерживает курс рубля. Пик платежей придется на 25 февраля и составит около 790 миллиардов рублей, оценил Роман Наумов из BCS Global Markets.

В итоге доллар и евро днем снижаются на 0,3% каждый. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,6 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара будет оставаться в диапазоне 63-64 рубля в ближайшее время, оценил Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Внешние рынки находятся в спокойном состоянии на фоне нерабочего дня в США, поэтому вероятно сохранение диапазона 63-63,7 рубля за доллар и 68,3-69 рубля за евро, прогнозирует Олег Кочетков из МТС-банка.

Первые признаки стабилизации эпидемии в Китае уже вызвали оптимизм на развивающихся рынках, что отразилось и в динамике курса рубля, говорит Евгений Кошелев из Росбанка. "При подтверждении положительной динамики в борьбе с коронавирусом тренд продолжится. При этом приближение пика налоговых выплат в России будет сопровождаться продажами валюты экспортёрами, дополнительно поддерживая позиции рубля", — заключил он.