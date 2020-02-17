МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Обыкновенные акции ТГК-2 взлетели в цене почти на 70%, ее привилегированные акции – почти на 40% на высоких для компании объемах торгов, обновив максимумы с 2011 и 2010 годов соответственно, следует из данных торговой площадки.

К 17.59 мск обыкновенные акции ТГК-2 дорожали на 57,47% – до 0,7165 копейки (уже подскакивали почти на 70%, до 0,7725 копейки – максимума с апреля 2011 года), префы растут на 39,85%, до 1,337 копейки – максимума с марта 2010 года. При этом индекс Мосбиржи поднимался на 0,35%.

Московская биржа в соответствии с методикой определения риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов в 17.24 мск изменила значения верхних границ ценового коридора (до 0,7725 копейки) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,931131 копейки, эквивалентно ставке 105%) обыкновенных акций ТГК-2.

Бумаги продолжают отыгрывать возможность государственного финансирования модернизации старых электростанций, отмечают трейдеры. Во вторник, 11 февраля, стало известно, что правительство РФ утвердило 41 проект общей мощностью 6,8 ГВт в рамках программы модернизации ТЭС с вводом в 2025 году, что послужило триггером для роста большинства бумаг компаний.