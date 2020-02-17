МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к иене в понедельник вечером, трейдеры более оптимистично оценивают влияние коронавируса на перспективы роста мировой экономики в ожидании важных данных макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару поднимается до 1,0837 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,083 доллара за евро, курс доллара к иене увеличивается до 109,91 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,02%, до 99,14 пункта.

Внимание рынков по-прежнему сосредоточено на ситуации с коронавирусом в Китае, так как заболевание представляет риски для глобальной экономики.

Сегодня рынки в целом более склонны к оптимизму: биржи Китая закрылись ростом на 2-3%, фондовые индексы Европы также поднимаются. "Последние данные из провинции Хубэй по-прежнему указывают на то, что темпы распространения инфекции замедляются после внезапного скачка, который последовал за изменением методологии диагностирования", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Danske Bank.

Позднее ожидаются данные о безработице и инфляции в Великобритании, а также об инфляции в еврозоне. В среду также будет опубликован протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а уже во вторник выйдет индекс доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).