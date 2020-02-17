МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индекс Европы в понедельник закрыли торги ростом, трейдеры с оптимизмом смотрят на ситуацию вокруг китайского коронавируса после новостей о лекарстве и замедлении темпов распространения заболевания, свидетельствуют данные торгов, при этом аналитики предупреждают о сохранении рисков для экономики страны.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,32%, до 7432,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,27%, до 6085,95 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,28%, до 13782,31 пункта.

Опасения по поводу рисков вокруг коронавируса постепенно ослабевают, что поддержало торги на фондовых рынках региона. Ранее китайские власти объявили о запуске в производство нового лекарства, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с вирусом. Вместе с этим рынки оценивают данные о замедлении темпов распространения коронавируса.

Аналитики при этом склонны более настороженно относиться к позитивным новостям по коронавирусу, учитывая тот факт, что пока нет точных оценок о последствиях влияния заболевания на экономику КНР и мира.

"Что касается Китая, то пока инвесторы довольствуются данными о замедлении темпов распространения новой инфекции за пределами провинции Хубэй… в последние дни, они могут быть менее оптимистичны, если экономику страны постигнет неожиданный удар", — считает аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс. Как отмечает эксперт, с учетом того, что под влиянием карантинных мер из-за коронавируса COVID-2019 оказалось около 500 миллионов человек, негативных рисков сейчас больше, чем позитивных.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.