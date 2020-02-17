МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" поднялась на 0,86%, до 7,31 доллара, "Новатэка" — на 5,67%, до 173,2 доллара, "Лукойла" — на 0,5%, до 101,5 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,86%, до 7,3 доллара, "Газпром нефти" — на 0,56%, до 36,05 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 2,26%, до 34,46 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 0,28%, до 14,52 доллара, НЛМК — на 0,55%, до 22,12 долларов.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 1%, до 1,51 доллара, Сбербанка — подешевели 0,38%, до 15,84 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,39%, до 25,3 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,51%, до 5,96 доллара, стоимость бумаг "Магнита" поднялась на 1,99%, до 13,07 доллара. При этом бумаги "Ленты" подешевели на 0,99%, до 3 долларов.