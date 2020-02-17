МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Объем средств граждан, размещенных на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) по итогам 2019 года вырос почти в два раза – до 220 миллиардов рублей, говорится в сообщении Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) по итогам проведенного исследования.

НАУФОР в начале 2020 года провела ежегодный опрос крупнейших брокерских и управляющих компаний, обслуживающих физических лиц на фондовом рынке, для оценки основных тенденций в инвестировании денежных средств физическими лицами.

"Общая сумма, размещенная гражданами на брокерских счетах и счетах доверительного управления, на конец 2019 года составила более 3,2 триллиона рублей, из них на ИИС — более 220 миллиардов рублей (на конец 2018 года общая сумма, размещенная гражданами на фондовом рынке, составляла 2 триллиона рублей, из них на ИИС – 120 миллиардов рублей)", — указывается в сообщении.

Объем денежных средств, поступивших от граждан на брокерские счета, в 2019 году превысил 1,6 триллиона рублей, в том числе на брокерские ИИС – 76 миллиардов рублей (в 2018 году на брокерские счета поступило 1 триллион рублей, в том числе на брокерские ИИС – 56 миллиардов рублей). Общая сумма инвестиций граждан на брокерских счетах по итогам 2019 года составила 2,7 триллиона рублей, из них на брокерских ИИС — 150 миллиардов рублей (аналогичные показатели по итогам 2018 года составили 1,5 триллиона рублей и 91 миллиард рублей).

По итогам 2019 года сумма, поступившая на счета доверительного управления, составила 220 миллиардов рублей. Сумма средств, поступивших на ИИС доверительного управления сильно выросла — 47 миллиардов рублей (в 2018 году общее привлечение на счета ДУ (доверительного управления – ред.) составило 225 миллиардов рублей, из них в ИИС доверительного управления — 25 миллиардов рублей, в 2017 году — 150 миллиардов рублей, из них на ИИС доверительного управления — 9 миллиардов рублей).

Рыночная стоимость активов на счетах доверительного управления на конец 2019 года превысила 570 миллиардов рублей, из них на ИИС доверительного управления — 70 миллиардов рублей (по итогам 2018 года аналогичный показатель составлял 430 миллиардов рублей, из них на ИИС доверительного управления 31 миллиард рублей).

Резкое увеличение количества брокерских счетов в течение 2019 года сопровождалось снижением доли зафондированных счетов, подсчитали в НАУФОР. По итогам 2019 года доля зафондированных брокерских счетов ИИС составила 27% (на конец 2018 года доля зафондированных ИИС составляла 45,5%). Общая доля зафондированных брокерских счетов, не являющихся ИИС, составляет по итогам 2019 года 33%, по итогам 2018 года аналогичный показатель составлял 40%).