МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.

"Мы работаем с транспортными организациями на тему того, что ваше лицо или походка будут подтверждать вашу личность", — рассказал агентству MarketWatch президент подразделения Mastercard по кибернетическим и интеллектуальным решениям Аджай Бхалла (Ajay Bhalla).

По его словам, походка каждого человека уникальна, и Mastercard исследует инновационную поведенческую биометрию, например, походку, лицо, сердечный ритм и конфигурацию вен, для подтверждения личности человека.

Как предлагает компания, специально установленные перед турникетами камеры будут распознавать человека по походке. Когда система подтвердит личность человека, она пропустит его через турникет, списав средства за проезд с привязанного кредитного счета или карты оплаты.

MasterCard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.