МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Старший вице-президент Сбербанка Александр Базаров вошел в совет директоров "Уралкалия", одного из крупнейших мировых производителей хлористого калия, следует из материалов "Уралкалия".

Соответствующее решение было принято на внеочередном собрании акционеров "Уралкалия". Ранее количественный состав совета директоров компании был увеличен до десяти с девяти человек.

Все девять человек, которые прежде состояли в совете, сохранили свои места: это глава "Ростеха" Сергей Чемезов, основной бенефициар "Уралхима" Дмитрий Мазепин, деловой партнер последнего, предприниматель Дмитрий Лобяк, гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов.

Кроме того, в совете состоят директор по правовым вопросам "Уралхима" Димитрий Татьянин, директор по экономике и финансам "Уралхима" Игорь Буланцев, а также независимые директора Пол Остлинг, Люк Мане и Даниел Вулф.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. "Уралхим" Дмитрия Мазепина владеет 20,3% в уставном капитале "Уралкалия", компания Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка — 20,5%.