МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Привилегированные и обыкновенные акции ТГК-2 стремительно дешевеют после утренней попытки продолжить рост, начавшийся с 11 февраля, следует из данных Московской биржи.

К 10.50 мск привилегированные акции ТГК-2 падали в цене на 32,54% — до 0,902 копейки, обыкновенные акции – на 18,81%, до 0,613 копейки. В ходе торгов префы компании уже опускались почти на 39% к уровню предыдущего закрытия, а обыкновенные акции – на 32,3%.

При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,45%.

Обороты торгов остаются повышенными для компании: объем торгов префами превышает 114 миллионов рублей, обыкновенными акциями – 741 миллион рублей.

Утром привилегированные акции ТГК-2 максимально поднимались на 10% — до 1,47 копейки, обыкновенные акции – на 31%, до 0,989 копейки, пытаясь продолжить рост предыдущих пяти торговых сессий.

За предыдущие пять сессий привилегированные акции компании подскочили в цене в 3,6 раза, обыкновенные акции – почти в 3 раза.