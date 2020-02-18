МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы заметно снижаются во вторник после публикации данных о резком ухудшении экономических настроений в Германии, а также на ряде корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.12 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,43%, до 7400,91 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,41%, до 6061,3 пункта, немецкий DAX — на 0,64%, до 13695,22 пункта.

Во вторник внимание инвесторов сосредоточено на макростатистике. Так, они отыгрывают сообщение о том, что из-за коронавируса индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале упал до 8,7 пункта с 26,7 пункта в январе. Аналитики ожидали снижения индикатора только до 21,5 пункта.

Акции Alstom тем временем падают более чем на 5% на фоне решения о покупке этим французским концерном подразделения Bombardier Transportation у канадской Bombardier Inc. А бумаги британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc дешевеют на 6% после сообщения о своем намерении сократить 35 тысяч сотрудников, или 15% штата, в течение ближайших трех лет в рамках реструктуризации.