МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рост числа брокерских счетов и объема средств на этих счетах диссонирует с тем фактом, что две трети этих счетов пустуют. По мнению экспертов, это связано с тем, что активно пользуются инвестиционными инструментами одни и те же игроки, а большая часть тех, кто имеет счета, боятся к ним подступиться или не имеют достаточной квалификации.

По данным Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), объем денежных средств, поступивших от граждан на брокерские счета, в 2019 году превысил 1,6 трлн рублей, в том числе на брокерские ИИС – 76 млрд рублей. Для сравнения, в 2018 году на брокерские счета поступило 1 трлн рублей, в том числе на брокерские ИИС – 56 млрд рублей. Общая сумма инвестиций граждан на брокерских счетах к концу 2019 года достигла 2,7 трлн рублей, из них на брокерских ИИС — 150 млрд рублей.

Количество брокерских счетов, открытых на ведущих российских биржах, резко выросло в 2019 году и достигло 6,3 млн. Число клиентов Московской биржи в конце 2019 года достигло 3,8 млн человек против 1,9 млн годом ранее. На Санкт-Петербургской бирже отмечен более чем двукратный прирост клиентской базы — 2,5 млн уникальных клиентов против 1 млн годом ранее

При этом, по подсчетам НАУФОР, резкое увеличение количества брокерских счетов в течение 2019 года сопровождалось снижением доли зафондированных (со средствами) счетов. По итогам 2019 года доля зафондированных брокерских счетов ИИС составила 27% (на конец 2018 года — 45,5%). Общая доля зафондированных брокерских счетов, не являющихся ИИС, составляет по итогам 2019 года 33% (в 2018 году — 40%). Иными словами, два из трех брокерских счетов пустуют, констатируют в НАУФОР.

В ассоциации связывают это с тем, что многие счета открываются автоматически или полуавтоматически при совершении операций на фондовом рынке. Некоторые граждане открывают счета из любопытства и не планируют совершать операции, как следствие, денег на них нет.

БРОКЕРЫ ПО НЕЗНАНИЮ

Опрошенные "Прайм" эксперты согласны с тем, что такая ситуация присутствует. Они связали это, в том числе, с тем, что на рынок брокерских услуг в последние годы выходят банки, для которых это непрофильный бизнес. Тем не менее, они работают с частными инвесторами.

"Довольно распространенной практикой является ситуация, когда банк предлагает инвестиционные услуги своим клиентам в рамках пакета традиционных услуг, при этом клиент, пришедший в банк, к примеру, за картой, и подключившись к пакету комплексного обслуживания, может даже не знать о том, что ему открывают одновременно классический брокерский счет или ИИС, поскольку в соответствующей графе в договоре была проставлена галочка", — приводит пример директор по работе с клиентами "БКС Премьер" Николай Соколов.

Отчасти по этой причине мы наблюдаем такое количество пустых брокерских счетов на рынке. Учитывая обширную клиентскую базу банков, нарастить количество брокерских счетов для них довольно просто, а вот добиться фондирования таких счетов намного сложнее. У брокеров иная ситуация, они изначально "заточены" на работу с частными инвесторами и, обладая соответствующей экспертизой, умеют работать с этой аудиторией, поясняет эксперт.

Но и сами россияне активизировались на фондовом рынке, при этом большинство из них не имеет никаких профессиональных знаний и ведут себя осторожно. "Снижение ставок по банковским вкладам и рекордный рост фондового рынка в прошлом году заставил активную часть населения задуматься об альтернативных инвестициях. Свою роль сыграла агрессивная реклама ИИС и фондового рынка со стороны некоторых брокеров", — рассуждает инвестиционный стратег "Алор брокер" Павел Веревкин.

Видно, что некоторая часть россиян интересуется альтернативными инвестициями, однако в отличие от застрахованного до 1,4 млн рублей банковского вклада на фондовом рынке можно ничего не заработать либо вообще потерять.

"Думаю, это отпугивает население от более активных инвестиций", — добавил он.

По его мнению, финансовая грамотность населения до сих пор находится на очень низком уровне. Многие просто не хотят понимать, как работает инструмент инвестирования, им важно лишь получить доход, ничего при этом не решая. Достаточно вспомнить, как совсем недавно десятки тысяч людей несли свои сбережения в финансовые пирамиды вроде "Кэшбери". По данным ЦБ, за 2019 год в России было зафиксировано более 200 организаций с признаками финансовых пирамид, а за 5 лет уже свыше 900.

ВО ЧТО ИНВЕСТИРУЮТ

Эксперты расходятся во мнениях относительно того, какие инструменты инвестирования будут пользоваться наибольшей популярностью. По словам Соколова, многие новые инвесторы, преимущественно бывшие вкладчики, инвестируют через ИИС, поскольку это позволяет повысить итоговую доходность с помощью налогового вычета. Наиболее популярным вариантом для покупки на ИИС являются облигации федерального займа, потому что подобная комбинация (ИИС и гособлигаций) может обеспечить доходность в 2-3 раза выше, чем по вкладам при сопоставимом уровне надежности.

Кроме ОФЗ инвесторы часто покупают и корпоративные облигации, понимая, что по облигациям тех же банков можно получить доходность выше, чем по вкладам в этих банках. Доходность по корпоративным бондам может составлять 7–11% годовых.

Еще один инструмент, все чаще интересующий бывших вкладчиков, — это структурный продукт (СП), в том числе с полной защитой капитала. Доходность консервативных СП (предполагающих полную защиту капитала) может находиться на уровне 10-15% годовых, что привлекательно особенно для консервативных экс-вкладчиков.

В свою очередь, Веревкин считает, что до тех пор, пока банковские вклады дают хоть какой-то процент, они будут оставаться наиболее востребованными у населения. Фондовый рынок для граждан все еще непонятен и опасен, многие даже не знают отличие акций от облигаций.

"Кардинальным образом картина может поменяться, если процент по банковским вкладам упадет до совсем неприличных величин", — заключил он.