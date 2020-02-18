МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Минфин России 19 февраля на аукционах предложит два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом и один выпуск с индексируемым номиналом, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит ОФЗ 25084 с погашением в октябре 2023 года в объеме остатков, доступных для размещения в данном выпуске. Также Минфин предложит ОФЗ 26228 с датой погашения в апреле 2030 года на 20 миллиардов рублей. Кроме того, министерство предложит инфляционные ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 10,71 миллиарда рублей.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в первом квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 миллиардов рублей, от 10 лет — 200 миллиардов рублей.