МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. АК "Алроса" продала розовый бриллиант весом 6,21 карата американскому коллекционеру Ларри Уэсту (Larry West), следует из сообщения компании.

Камень огранки "кушон" имеет оттенок Fancy Intense Pink Purple. Это первый бриллиант российского происхождения, который коллекционер купил напрямую у "Алросы", стоимость сделки не уточняется.

Алмаз, из которого изготовлен этот бриллиант, был добыт в Якутии. Компания сопроводила его полной информацией о происхождении, включая цифровой паспорт с подробной историей добычи и огранки, а также сведения об опыте мастера, который его огранил.

"По мере сокращения мировой добычи алмазов розовые бриллианты будут становиться все более редкими и, следовательно, более ценными. Это первый бриллиант из России, который я купил напрямую у "Алросы". Он обладает отличными характеристиками и, безусловно, займет достойное место в моей коллекции", — прокомментировал Уэст, слова которого приведены в релизе.

Отмечается, что Уэст владеет нью-йоркской компанией L.J. West Diamonds. Более 40 лет он коллекционирует самые необычные природные цветные бриллианты. Его коллекция представлена в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе, а также выставляется на аукционах по всему миру.

Месторождения "Алросы" известны не только своими бесцветными алмазами, но и алмазами разнообразных цветов. В сентябре алмазодобытчик провел в Гонконге ежегодный аукцион True Colors по продаже цветных бриллиантов и реализовал более 200 камней. Все они сопровождались цифровым паспортом с подробной информацией об их происхождении.