МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Американский IT-гигант Microsoft Corp. обогнал корпорацию Apple по уровню капитализации после того, как производитель iPhone предупредил о рисках для прибыли из-за ситуации вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.39 мск стоимость акций Apple снижалась на 2,55%, до 316,62 доллара за акцию, Microsoft — росла на 0,46%, до 186,2 доллара. Таким образом, капитализация Apple составила около 1,39 триллиона долларов, Microsoft — 1,42 триллиона долларов. На момент закрытия торгов понедельника капитализация компании Apple составляла около 1,42 триллиона долларов, Microsoft — 1,41 триллиона.

В ночь на среду Apple сообщила, что не сможет выполнить намеченный прогноз по прибыли в постпраздничном квартале из-за кризиса, вызванного распространением нового коронавируса. В качестве негативных факторов компания назвала временное ограничение поставок iPhone в мире и снижение спроса на продукцию в Китае из-за закрытия ряда магазинов.

Вспышка коронавируса и связанные с ней карантинные меры представляет угрозу ряду экономических сфер, в том числе торговле, туризму и поставкам. ВОЗ признала вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.