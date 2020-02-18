МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые американские индексы во вторник снижаются, сдерживают торги опасения по поводу коронавируса, жертвой которого может стать даже компания Apple, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.43 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускается на 0,31%, до 29307,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 9709,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — также на 0,22%, до 3372,62 пункта.

Ранее компания Apple сообщила, что не сможет достичь прибыли в текущем квартале в соответствии с предыдущим прогнозом из-за кризиса, вызванного распространением нового коронавируса. Компания отмечает, что среди основных причин этого — временное ограничение поставок iPhone и снижение спроса в Китае из-за закрытия ряда магазинов. В ходе торгов акции Apple дешевеют на 2,7%.

"Предупреждение Apple подчеркивает проблемы, которые в конечном итоге станут причиной ущерба многим компаниям, связанным с Китаем", — заявил агентству Рейтер старший рыночный стратег National Securities в Нью-Йорке Арт Хоган.

Кроме того, ритейлер Walmart сообщил ранее во вторник о росте выручки в четвертом квартале на 2,1% в годовом выражении, до 141,7 миллиарда долларов, хотя ожидался рост до 142,6 миллиарда. Скорректированная разводненная прибыль на акцию достигла 1,38 доллара на акцию при прогнозе в 1,44 доллара. На торгах акции компании дешевеют на 0,1%.

Участники торгов теперь ожидают выхода в среду протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор по итогам заседания 28-29 января ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Трейдеры надеются получить подсказки о дальнейшей монетарной политике на фоне ситуации с коронавирусом.