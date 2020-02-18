МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает расти во вторник вечером на фоне сохранения опасений вокруг влияния коронавируса на темпы развития мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.35 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 13,15 доллара, или на 0,83%, до 1599,6 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 1,68%, до 18,032 доллара за унцию.

Инвесторы обеспокоены негативным влиянием коронавируса на мировую экономику и доходы крупных компаний. Так, в ночь на вторник Apple сообщила, что не сможет выполнить намеченный прогноз по прибыли в постпраздничном квартале из-за кризиса, вызванного распространением нового коронавируса.

"Мы видим некоторую слабость фондовых рынков после сообщения Apple… это подчеркивает, что эпидемия коронавируса не отдельное событие, протекающее в Китае", — приводит агентство Рейтер мнение сырьевого стратега Saxo Bank Оле Хансена, который отметил, что коронавирус оказывает глобальное влияние на цепочки поставок.

Вспышка коронавируса и связанные с ней карантинные меры представляет угрозу ряду экономических сфер, в том числе торговле, туризму и поставкам. Некоторые экономисты уже понизили свои прогнозы роста ВВП Китая, чья экономика является одной из крупнейших, в текущем году на фоне неопределенности относительно того, когда в стране нормализуется обстановка.

Золото традиционно считается надежным активом. Спрос на него растет при усилении глобальных рисков.