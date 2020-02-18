МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Евро продолжает дешеветь к доллару во вторник вечером, показатель опустился ниже 1,08 доллара за евро впервые с апреля 2017 года на фоне сохраняющихся рисков вокруг экономики региона и после выхода слабой статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.34 мск курс евро к доллару опускался до 1,0814 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0834 доллара за евро, ранее в ходе торгов показатель снижался до 1,0786 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 109,84 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,88 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,3%, до 99,3 пункта.

Негативная статистика по Германии, крупнейшей экономике Европы, и сохранение рисков вокруг коронавируса продолжают сдерживать евро. По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), доверие инвесторов к экономике Германии в феврале рухнуло из-за коронавируса до 8,7 пункта с 26,7 пункта в январе, хотя ожидалось снижение лишь до 21,5 пункта.

Трейдеры по-прежнему обращают внимание на риски по коронавирусу и связанным с ним карантинным мерам. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Заболевание представляет риски для секторов торговли, поставок и туризма.

Аналитики отмечают, что ситуация с коронавирусом останется в целом поддерживающим фактором для доллара США, учитывая устойчивость американской экономики. "Только когда проблема с вирусом решится и эффект от всех стимулирующих мер по всему миру начнет проявляться, мы увидим сдерживающее давление на доллар", — считает управляющий директор Jefferies в Нью-Йорке Брэд Бектел (Brad Bechtel), чьи слова приводит агентство Рейтер.