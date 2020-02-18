МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись во вторник значительным снижением после выхода данных о резком снижении экономических настроений в экономике Германии, а также на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,71%, до 7380,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,48%, до 6056,82 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,76%, до 13679,02 пункта.

Рынки обратили внимание на немецкую макростатистику. По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), доверие инвесторов к экономике страны в феврале рухнуло до 8,7 пункта с 26,7 пункта в январе, хотя ожидалось снижение лишь до 21,5 пункта. Институт объясняет это влиянием китайского коронавируса.

Участники торгов продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание представляет риски для секторов торговли, поставок и туризма.

При этом бумаги британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings подешевели на 6,6% в Лондоне после выхода финотчетности, в которой говорится об убытке за четвертый квартал. Банк также сообщил, что намерен сократить 35 тысяч сотрудников, или 15% штата, в течение ближайших трех лет в рамках реструктуризации.