МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Сложности со сборкой и запасами смартфонов iPhone на мировом рынке сохранятся минимум до апреля из-за влияния китайского коронавируса на сектор, выпуск бюджетной модели смартфона может быть отложен, сообщили источники газете Nikkei Asian Review.

"Apple, скорее всего, не выполнит план производства более доступной модели iPhone, в то время как запасы существующих моделей могут остаться низкими до апреля или дольше, несмотря на то что поставщики в Китае постепенно восстанавливают производство на фоне вспышки коронавируса", — приводит агентство слова источников, знакомых с ситуацией.

Массовое производство более дешевых iPhone должно было начаться к концу февраля, а их выпуск был запланирован на весну, чтобы поддержать динамику продаж в первом полугодии. Однако теперь выполнение поставленных целей является весьма затруднительным, и производство может быть отложено до марта, отмечают некоторые источники.

Как сообщил один из источников, производственная мощность поставщиков iPhone сейчас составляет в среднем 30-50%. "Ограничения в поставках смартфонов iPhone, скорее всего, продлятся до апреля. По-прежнему остается много препятствий, от нехватки рабочей силы до логистики и транспортировки", — уточняет источник.

Главным фактором неопределенности остается ситуация вокруг коронавируса, сообщил источник. При этом многие поставщики ожидают, что в следующий понедельник к работе вернется больше сотрудников, когда истекает двухнедельный карантин для тех, кто возвратился из других провинций 10 февраля, пишет агентство.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.