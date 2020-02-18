МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером частично компенсировал дневное снижение к доллару и к евро, переварив новости о санкциях США против "дочки" "Роснефти".

Снижение рынка нефти поддержало давление на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.57 мск повышался на 48 копеек, до 63,95 рубля, курс евро — на 35 копеек, до уровня 69,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Днем на сообщениях о санкциях доллар подскакивал до 64,20 рубля, а евро – до 69,43 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль снижается к доллару и к евро вечером на фоне упавшего спроса на рисковые активы.

Об этом сигнализируют американские рынки, теряющие к вечеру 0,2-0,7% по основным биржевым индексам. Инвесторы отыгрывают негативный импульс признаний Apple о том, что компания не сможет достичь прибыли в текущем квартале в соответствии с предыдущим прогнозом из-за кризиса, вызванного распространением нового коронавируса. Компания отмечает, что среди основных причин этого — временное ограничение поставок iPhone и снижение спроса в Китае из-за закрытия ряда магазинов.

Вечером же курс российской валюты получил дополнительный импульс к снижению после новостей о том, что администрация США ввела санкции против структуры "Роснефти" — швейцарской Rosneft Trading — за участие в торговле венесуэльской нефтью.

Рынок нефти также во вторник оставался в минусе на фоне опасений по поводу коронавируса и вечером теряет 0,4%, опускаясь до 57,5 доллара за баррель сорта Brent.

Впрочем, к вечеру внутренний валютный рынок немного успокоился и рубль отыграл часть утраченных позиций.

В итоге доллар и евро вечером повышаются на 0,5-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,65 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Фактор приближения налоговых платежей, пик которых приходится на 25 февраля, пока не оказывает значимой поддержки российской валюте, оценивает Артем Деев из компании AMarkets.

"В краткосрочной перспективе доллар будет торговаться в коридоре 63,7-64,3 рубля, евро — в диапазоне 68,9-69,4 рубля", — оценил он.

В среду курс доллара будет колебаться в диапазоне 62,8-64 рубля, оценил Антон Покатович из компании "БКС премьер".

"В условиях наличия колоссальных объемов ликвидности участники рынка сохраняют спрос на риск и реализуют его лишь с "оглядкой" на вирусные риски. Мы полагаем, что риски рублевой стабильности остаются весьма сдержанными. Завтрашние аукционы ОФЗ, на наш взгляд, могут показать, что спрос на российские бумаги долгового рынка сохраняется", — добавил он.

Уже на текущей неделе экспортеры и их банки проводят подготовку к основным налоговым платежам, окончательные расчеты по которым пройдут сразу после длинных выходных в РФ, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Продажи валютной выручки, по всей видимости, будут активизироваться при каждом приближении доллара к 64 рублям, удерживая американскую валюту ниже данного уровня", — добавил он.