МОСКВА, 19 фев, РИА Новости/Прайм. Крупнейший российский сотовый оператор МТС выходит на рынок продюсирования развлекательных шоу, это первый инвестиционный проект подразделения "МТС Энтертейнмент", говорится в сообщении оператора.

Структура "МТС Энтертейнтмент" была создана в начале года для технического управления проектами МТС в сфере развлечений.

Первым в прокат выйдет мюзикл "Шахматы", премьера которого состоится в октябре 2020 года на сцене Театра МДМ. Спектакли будут идти ежедневно в течение всего театрального сезона. Всего планируется не менее 250 спектаклей, которые смогут посетить свыше 400 тысяч зрителей.

"Направление развлечений является одним из приоритетных в рамках новой стратегии развития МТС. Мы рады, что первым шагом нового подразделения на новом для нас рынке больших театральных постановок, стала работа с легендарным мюзиклом "Шахматы" и театральным продюсером Дмитрием Богачевым, известным в нашей стране и за рубежом благодаря многим успешным и ярким мюзиклам", — отметил генеральный директор "МТС Энтертейнмент" Михаил Минин.

Партнер МТС по проекту, продюсер и соинвестор — театральная компания "Фэнси Шоу". Билеты на спектакль будут продаваться через билетные сервисы МТС – "Тикетлэнд" и "Пономиналу".

Мюзикл "Шахматы" был создан в 1984 году сэром Тимом Райсом, знаменитым автором слов и либберто рок-оперы "Иисус Христос суперзвезда", и звездными экс-солистами и композиторами группы ABBA Бенни Андерссоном и Бьорном Ульвеусом. Премьера мюзикла прошла в Лондоне в 1986 году. В России шоу будет представлено впервые. Режиссером российской версии будет худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев.