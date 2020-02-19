ВАШИНГТОН, 19 фев /ПРАЙМ/. Россия в декабре 2019 года сократила вложения в государственные ценные бумаги США на 1,5 миллиарда долларов — до 9,974 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Из общей суммы 5,704 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,27 миллиарда — на долгосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

Таким образом, Россия после того, как четыре раза увеличивала вложения в государственные ценные бумаги США с сентября по ноябрь 2019 года, вновь приступила к сокращению их на своем балансе. В 2018 году РФ тоже в основном сокращала вложения в американские бумаги.

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц сократились на 5,9 миллиарда долларов, до 1,155 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 1,07 триллиона долларов (снижение на 19,3 миллиарда). Следом идет Великобритания (332,6 миллиарда долларов), которая увеличила объем облигаций на своем балансе на 4 миллиарда долларов.