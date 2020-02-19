ВАШИНГТОН, 19 фев /ПРАЙМ/. Крупнейшие американские фондовые индексы по итогам торгов во вторник продемонстрировали разнонаправленную динамику, которая стала отражением общей неопределенности в мировой экономике, связанной с продолжением распространения коронавируса.

По состоянию на 16.30 по Нью-Йорку (0.30 мск), фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,56%, до 29232,19 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ умеренно рос на — 0,02%, до 9732,472 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500, напротив, упал на 0,29%, до 3370,29 пункта.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса и его влиянием на развитие экономики КНР и мира в целом. Некоторые экономисты уже понизили свои прогнозы роста ВВП Китая, чья экономика является одной из крупнейших, в текущем году на фоне неопределенности относительно того, когда в стране нормализуется обстановка.

Инвесторы также ожидают публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры надеются получить подсказки по дальнейшей политике ФРС после второго подряд сохранения ставки в январе.