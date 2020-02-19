МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются в среднем на 1%, трейдеры оценивают данные о замедлении скорости распространения коронавируса, также реагируя на новости по снижению добычи в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,07%, до 58,37 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,05%, до 52,84 доллара за баррель.

Позитивным фактором на мировых рынках стали данные по темпам распространения коронавируса. Так, число новых случаев заражения сократилось за последние сутки до 1,75 тысячи человек с 1,89 тысячи днем ранее, причем снижение показателя отмечается второй день подряд.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три — с летальным исходом. Коронавирус представляет риски для ряда отраслей, включая туризм, торговлю и поставки, что может сказаться на экономике Китая. В связи с этим трейдеры опасаются за спрос на нефть.

Рынки продолжают следить также за ситуацией в Ливии, где добыча упала уже почти в 10 раз — до 123,5 тысячи баррелей в день с нормального уровня в 1,22 миллиона баррелей в день. В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.