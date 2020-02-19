МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ повышается в начале торговой сессии в рамках коррекции на фоне дорожающей нефти. Акции "Роснефти" отскакивали с утра вверх на 3%, потом стабилизировались, прибавляя более 1,5%.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск повышался на 0,6% до уровня 3094 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,9% — до 1529 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,7%, до 58,14 доллара за баррель по марке Brent.

Во вторник вечером акции "Роснефти" в моменте падали на порядка 5% после новостей о санкциях США по отношению к структуре компании.