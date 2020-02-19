МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" растут на 3% и обновили исторический максимум, бумаги "Новатэка" — на 1% — после пересмотра их весов в MSCI Russia 10/40, свидетельствуют данные Московской биржи. "Норникель" сменил "Новатэк" в топ-4 "тяжеловесов" в индексе MSCI 10/40

К 12.27 мск бумаги "Норникеля" дорожали на 2,9%, до 22,450 тысячи рублей, ранее в среду акции ГМК обновили исторический максимум, поднявшись до 22,564 тысячи рублей. Акции "Новатэка" прибавляют 1,2%.

Индексный провайдер MSCI объявил результаты квартального пересмотра индекса MSCI Russia 10/40, в результате чего "Норникель" сменил "Новатэк" в топ-4 "тяжеловесов" в индексе MSCI 10/40. Вес "Норникеля" в указанном индексе со 2 марта увеличится до 9,33% против 4,84% ранее, вес "Новатэка" снизится до 4,66% с текущих 7,75%.