МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы растут в среду на новостях из Китая относительно распространения коронавируса во второй по величие мировой экономике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.15 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,75%, до 7437,78 пункта, французский индекс CAC 40 — на 0,59%, до 6092,35 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 13731,99 пункта.

Мировые инвесторы в среду отыгрывают новости из Китая, где число излечившихся за сутки впервые превысило число новых зараженных коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 1749 подтвержденных случаев заражения, при этом из больниц выписали 1824 выздоровевших пациента.

Участники торгов обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции французского автопроизводителя, группы Renault снижаются в цене почти на 2% после того, как во вторник вечером международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги группы до "Ва1" с "Ваа3" из-за ухудшения показателей ее деятельности.

В то же время немецкие производители спортивной одежды и аксессуаров Adidas и Puma заявили, что вспышка коронавируса негативно отражается на их бизнесе из-за временного закрытия магазинов в Китае и снижения числа туристов в стране, которые приезжают за покупками. Однако, несмотря на заявление, акции компаний дорожают на бирже в Германии.