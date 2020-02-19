МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 25084 с погашением в октябре 2023 года на 20,321 миллиарда рублей при спросе в 64,431 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 99,35% от номинала, доходность по цене отсечения — 5,57% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,395% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,56% годовых.

Минфин также в среду предложит ОФЗ 26228 с погашением в апреле 2030 года на 20 миллиардов рублей и инфляционные ОФЗ серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 10,71 миллиарда рублей.