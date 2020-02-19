МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Рубль днем повышается к доллару и в меньшей степени к евро на фоне легкого укрепления европейской валюты на форексе.

Рост рынка нефти и приближение пика налогового периода оказывают поддержку российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.50 мск снижался на 17 копеек — до 63,64 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 68,68 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Рубль повышается к доллару и евро днем на фоне вернувшегося спроса на рисковые активы.

Об этом сигнализируют растущие западные фондовые индексы – на 0,2-0,8%. Инвесторы отыгрывают новости из Китая, где число излечившихся за сутки впервые превысило число новых зараженных коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 1749 подтвержденных случаев заражения, при этом из больниц выписали 1824 выздоровевших пациента.

Рынок нефти также прибавляет — 1,2%, до 58,45 доллара за баррель сорта Brent. Кроме надежд на отступление коронавируса, поддержка нефтяным котировкам приходит от новостей о санкциях США в отношении швейцарской Rosneft Trading SA — структуры "Роснефти". США дают 90 дней своим союзникам, в частности, в Европе, на то, чтобы разорвать отношения с Rosneft Trading.

В итоге доллар и евро днем снижаются на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,7 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Развивающиеся валюты в среду демонстрируют умеренное укрепление, констатировал Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Повышательная динамика российского долгового рынка также способствует позитивной динамике рубля, добавил он.

Тема санкций и геополитики продолжит волновать рубль до активной фазы подготовки экспортеров к пиковым налоговым выплатам (25 и 28 февраля), считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Однако в моменте не видно предпосылок для устойчивого превышения курсом отметки 64 рубля против доллара. Евро может сохранить "предел стремления" на уровне 69 рублей", — добавил он.

Немаловажным фактором для укрепления рубля сейчас являются котировки нефти, обновившие очереднои? максимум с начала февраля, говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Также следует отметить, что доллар, укрепляясь, всякии? раз встречал видимое сопротивление вблизи отметки 64 рубля. Видимо, экспортеры уже начали подготовку к основным налоговым платежам (НДПИ, акцизы и НДС), окончательные расчеты по которым прои?дут сразу после длинных выходных. Общии? размер предстоящих на следующеи? неделе налоговых платежеи? может составить порядка 0,9-1 триллиона рублей, и конвертация валюты под это будет ограничивать продвижение доллара выше 64 рублей, даже при ухудшении внешней конъюнктуры", — добавил он.