МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 6 млн барр

 

 
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (январь) 28,9 тыс 10 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (январь) -0,3 тыс

 

 
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (январь) 5,1% 5,2%
4:30 CNY Китай — Базовая кредитная ставка НБС /Национального бюро статистики Китая/ 4,2%

 

 
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) 0,1% 0,2%
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (март) 9,9 9,8
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,5% -0,4%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (январь) -0,5% -0,5%
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) -0,8% 0,8%
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (январь) 0,7% 0,4%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -0,6% 0,7%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (январь) 0,9% 0,7%
13:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,3%

 

 
13:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (февраль) -22 -19
15:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

 

 

 

 
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 205 тыс 210 тыс
16:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль) 17 12
16:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (февраль) 19,3

 

 
16:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (январь) 0,2% 0,2%
19:00 USD США — Запасы сырой нефти 7,459 млн барр 3,767 млн барр
19:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,668 млн барр

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 14.02) 562,2 млрд долл (на 07.02)

 

 
16:00 мск RUB Объём розничных продаж (г/г) (январь) 1,9% 1,9%
16:00 мск RUB Уровень безработицы (январь) 4,6% 4,7%
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Новатэк — телеконференция менеджмента по результатам за 4кв2019/2019

 

 

 

 
18:00 мск RUB ВВП (месячный) (г/г) 2,4%

 

 

 

 

 RUB KAZ Mineral — финансовая отчетность по МСФО за 2019

 

 

 

 

 

 

 RUB EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 4кв2019/2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Фосагро — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2019) 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) — див-д 2019