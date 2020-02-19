События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 февраля
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|6 млн барр
|
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (январь)
|28,9 тыс
|10 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (январь)
|-0,3 тыс
|
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (январь)
|5,1%
|5,2%
|4:30
|CNY
|Китай — Базовая кредитная ставка НБС /Национального бюро статистики Китая/
|4,2%
|
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|0,1%
|0,2%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (март)
|9,9
|9,8
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,5%
|-0,4%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (январь)
|-0,5%
|-0,5%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)
|-0,8%
|0,8%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (январь)
|0,7%
|0,4%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-0,6%
|0,7%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (январь)
|0,9%
|0,7%
|13:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,3%
|
|13:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
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|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (февраль)
|-22
|-19
|15:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
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|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|205 тыс
|210 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (февраль)
|17
|12
|16:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (февраль)
|19,3
|
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (январь)
|0,2%
|0,2%
|19:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|7,459 млн барр
|3,767 млн барр
|19:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,668 млн барр
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 14.02)
|562,2 млрд долл (на 07.02)
|
|16:00 мск
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (январь)
|1,9%
|1,9%
|16:00 мск
|RUB
|Уровень безработицы (январь)
|4,6%
|4,7%
|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Новатэк — телеконференция менеджмента по результатам за 4кв2019/2019
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|18:00 мск
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|2,4%
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|RUB
|KAZ Mineral — финансовая отчетность по МСФО за 2019
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|RUB
|EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 4кв2019/2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Фосагро — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2019)
|24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018
|72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200219/830963402.html