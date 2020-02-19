МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к иене до максимума с начала мая на возвращении аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск курс доллара к иене увеличивается до 110,78 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,86 иены. Курс евро к доллару снижается до 1,0789 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0791 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 99,64 пункта.

В среду валютные инвесторы возвращаются к риску на фоне замедления темпов распространения коронавируса. В Китае число излечившихся за сутки впервые превысило число новых зараженных — 1824 против 1749.

Росту курса доллара также способствовала макростатистика. Так, количество новых домов в США в январе уменьшилось на 3,6% по сравнению с пересмотренным показателем декабря и составило 1,567 миллиона, но это количество оказалось больше прогноза аналитиков. Кроме того, число разрешений на строительство в США в январе увеличилось на 9,2% — до 1,551 миллиона.

Позднее в среду будет опубликован протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор по итогам заседания 28-29 января ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Трейдеры надеются получить подсказки о дальнейшей монетарной политике на фоне ситуации с коронавирусом.