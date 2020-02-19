МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в среду по основным индексам на фоне роста зарубежных площадок, нефтяных котировок и на укреплении отечественной валюты, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,32%, до 3114,57 пункта, индекс РТС — на 1,75%, до 1542,08 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.52 мск снижался на 24 копейки, до 63,57 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 68,63 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается в цене на 2,37%, до 59,12 доллара за баррель.

"В среду российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление на фоне улучшения аппетита к риску на внешних рынках. Так, наши акции поддержала динамика западных площадок. … Также покупкам способствовала ситуация на рынке энергоносителей", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Российский рынок акций в середине недели продемонстрировал восстановительный рост, маятник настроений на рынках качнулся в сторону оптимизма. Появились новые данные о снижении темпов роста числа зараженных (китайским коронавирусом – ред.), кроме того стало известно о постепенном возобновлении работы китайских предприятий, цены на нефть подросли", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Роснефти" выросли в цене на 2,97% на фоне публикации позитивной отчетности по МСФО за 2019 год. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2019 году выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 708 миллиардов рублей. EBITDA за год выросла на 1,2%, до 2,105 триллиона рублей.

Более высокая, чем ожидалось, чистая прибыль за четвертый квартал 2019 года поддержит дивидендную доходность – примерно 8% за 2019 год к средней цене акций в 2019 году, считают аналитики "Атона".

Акции "Новатэка" выросли на 2,07% на фоне публикации отчетности. Чистая прибыль "Новатэка" по МСФО, относящаяся к акционерам, за 2019 год выросла более чем в пять раз по сравнению с 2018 годом и составила 865,477 миллиарда рублей.

"Мы ожидаем, что "Новатэк" сохранит дивиденды на уровне 2018 года (30% от прибыли, 26 рублей на акцию). В краткосрочном плане ожидаем отскок в диапазон 1150-1200 рублей. По итогам первого квартала выручка "Новатэка" может составить 170-190 миллиардов рублей, многое будет зависеть от цен на газовом рынке, которые пока находятся вблизи минимума с 2016 года", — говорит Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Акции "Газпром нефти" поднялись на 0,82% на фоне новостей по дивидендам. Как заявил в среду заместитель гендиректора компании по экономике и финансам Алексей Янкевич, компания с 2020 года выходит на дивиденды не менее 50% от прибыли по МСФО.

Также в лидерах роста – акции "Мосэнерго" (10,23%), депозитарные расписки X5 (3,87%), акции "Норникеля" (3,22%), "Русала" (3,21%), ФСК "ЕЭС" (2,64%), обыкновенные акции "Россетей" (2,62%), акции ТГК-1 (2,16%) и акции "Лукойла" (2,05%).

Бумаги "Башнефти" снизились (префы — на 2,95%, обыкновенные акции – на 1,45%) на фоне публикации отчетности по МСФО. В частности, чистая прибыль "Башнефти" по итогам 2019 года снизилась по сравнению с показателем за 2018 год на 20,9%, до 76,778 миллиарда рублей.

Акции "Энел Россия" упали на 9,73% на корпоративных новостях, в частности, по дивидендам компании. "Энел Россия" теряет (рыночную – ред.) капитализацию на фоне объявления о новой инвестиционной программе. По нашему мнению, в результате планируемой трансформации бизнеса бумаги "Энел Россия" лишаются дивидендной привлекательности на горизонте до трех лет. При этом сама акция может продолжать дешеветь, принося инвесторам убытки, еще в течение полугода", — отмечают аналитики "Фридом Финанса".

Также в лидерах снижения – депозитарные расписки "Русагро" (-1,13%), акции "МРСК Центра и Приволжья" (-0,95%), "МРСК Волги" (-0,83%) и АФК "Система" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в уверенном плюсе и стремились к верхним границам краткосрочных "боковиков", расположенным на отметках 3135 и 1560 пунктов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала". До пробоя указанных значений, либо нижних границ диапазонов (3050 и 1490 пунктов) техническая картина на рынке остается нейтральной, указывает она. "Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3090-3135 пунктов", — добавляет аналитик.

Бахтин из "БКС Премьер" полагает, что в четверг рыночные настроения продолжат колебаться между опасениями потенциальных последствий от коронавируса COVID-19 и надеждами на новые стимулы регуляторов.

"Четверг будет интересен публикацией январского индекса цен производителей (PPI) Германии и данными по объему розничных продаж в РФ в январе. Завтра же состоится публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. Из внутренних событий отметим заседание совета директоров "Фосагро", как ожидается, будет рассмотрен вопрос дивидендов", — напоминает о важных событиях на финрынках аналитик.

По его оценкам, индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах диапазона 3090-3140 пунктов.