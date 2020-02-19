МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись значительным ростом, инвесторы обратили внимание на снижение темпов заражения коронавирусом, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 подскочил на 1,02%, до 7457,02 пункта, французский CAC 40 — на 0,9%, до 6111,24 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,79%, до 13789 пунктов.

В среду на рынки вернулись рисковые настроения после появившихся сообщений из Китая, где число излечившихся впервые превысило число новых зараженных коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в целом по стране были выявлены 1749 подтвержденных случаев заражения, при этом из больниц выписали 1824 выздоровевших пациентов.

Аналитик Spreadex в Лондоне Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что сейчас на рынках наступил "переходный период", а инвесторы сосредоточены на числе зараженных и погибших, а также на данных, которые покажут экономическое воздействие коронавируса.

На фоне этого инвесторы также обратили внимание на макроэкономическую статистику из Великобритании. Так, инфляция в стране в январе ускорилась до 1,8% в годовом выражении с 1,3% в декабре. Аналитики ожидали ускорения только до 1,6%.