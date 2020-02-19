МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Управляющая компания "Альфа-Капитал" совместно с X5 Retail Group и Альфа-Банком запускает закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости (ЗПИФН), рассказала журналистам руководитель дирекции альтернативных инвестиций УК "Альфа-Капитал" Екатерина Ганцева.

"Управляющая компания "Альфа-Капитал" совместно с X5 Retail Group при поддержке Альфа-Банка запускает закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Инвестиционный доход по паям будет рассчитываться ежемесячно", — сказала она.

"Объекты недвижимости покупаются с рынка, и уже имеют договоры с X5 Retail Group как долгосрочным арендатором. В фонд включается недвижимость, договор аренды и земля, в случае если она есть непосредственно под этим магазином. Первый фонд ориентирован на Москву. Ориентировочно объем фонда 1 миллиард рублей. На этот миллиард мы планируем покупку от четырех до шести магазинов в этом году площадью от 600 до 1200 квадратных метров, которые уже имеют действующий арендный поток и договоры с магазинами "Пятерочка" X5 Retail Group. Это пятилетний фонд, минимальный вход – 305 тысяч рублей", — уточнила она РИА Новости.

"Как только целевой объем будет собран, сразу запускается следующий фонд с параметрами аналогичными, ориентированный на другие регионы, который поставит сопоставимые ставки стоимости недвижимости и доходности в фонд", — добавила она.

Ганцева уточнила, что пул объектов фонда будет формироваться до октября текущего года, с октября начнутся ежемесячные расчеты.