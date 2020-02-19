МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Высокий спрос на облигации "Уралкалия" позволил компании повысить объем размещения до 30 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка, который выступил одним из организаторов сделки, Дмитрий Средин.

Заявки на облигации "Уралкалий" собирал в среду. Изначально эмитент ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 15 миллиардов рублей и ставку первого купона в диапазоне 6,95-7,1% годовых (доходность 7,07-7,23% годовых). В ходе сбора заявок ориентир купона был снижен до финального уровня 6,85% годовых (доходность 6,97% годовых).

""Уралкалий" — пример компании с безупречным кредитным качеством. Текущее размещение продемонстрировало, что инвесторы с большим энтузиазмом восприняли новый выпуск. За счёт трехкратной переподписки компании удалось повысить объем размещения с первоначального заявленного в 15 миллиардов рублей до 30 миллиардов рублей", — сказал Средин.

"Это рекордный объем размещения "Уралкалия" с 2011 года. Ставка размещения — 6,85% — абсолютный рекорд для компании. Высокий спрос обеспечил широкую диверсификацию инвесторской базы: 74% выпуска выкупили банки, 13% — инвестиционные компании, 11% — управляющие компании и 2% — физлица", — добавил он.

Компания предложила инвесторам пятилетние биржевые облигации серии ПБО-06-P с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 3 марта.

Организаторами выступили Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал", "Сбербанк КИБ".