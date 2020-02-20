МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Курс рубля к доллару до конца года может уйти к уровню в 61 рубль как за счет притока нерезидентов в российские активы, так и за счет фактора продажи пакета Сбербанка Банком России правительству РФ, сказал РИА Новости портфельный управляющий по инструментам с фиксированной доходностью УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Дорофеев.

"Курс 62 рубля за доллар – это был прогноз, который мы делали в конце прошлого года, исходя из тех предпосылок. Сейчас добавились некоторые вводные, которые при прочих равных могут даже снизить фундаментальный курс до более низких значений – в сторону где-то 61 рубля за доллар, поскольку в начале года не было известно о сделке по Сбербанку – это фундаментальная вещь, которая меняет механизм действия по бюджетному правилу, это может привести к еще большему укреплению курса рубля", — отметил он.

Минфин и ЦБ ранее согласовали схему передачи контроля в Сбербанке. Предполагается, что правительство поэтапно выкупит акции у ЦБ за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за шесть месяцев до даты первой сделки.

"Плюс последние тенденции по смягчению монетарных политик в мире, сохранение благоприятного внешнего фона, который будет приводить к притоку нерезидентов на наш локальный российский рынок – это одна из причин укрепления рубля в прошлом году, эта причина, я думаю, сохранится и в этом. Поэтому перспективы рубля остаются благоприятными, несмотря на очень большое количество прогнозов, что он должен ослабнуть. Они, как правило, основаны на том, что рубль никогда не укрепляется", — также отметил Дорофеев.

"Но благодаря механизму бюджетного правила, по сути, удалось отвязать во многом курс рубля от цен на нефть, и его динамика во многом формируется благодаря внешним глобальным факторам и направление часто сопоставимо с тем, что наблюдается в валютах развивающихся рынков, например, с южноафриканским рандом, мексиканским песо. Это нравится инвесторам, и это приводит к притокам в наши активы", — добавил он.