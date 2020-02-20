МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Основные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно положительной динамикой в четверг на мерах центробанка Китая по поддержке национальной экономики, пострадавшей из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,84%, до 3030,15 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,15%, до 1886,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,2%, до 27609,16 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,34%, до 23479,15 пункта, южнокорейский KOSPI опустился на 0,67%, до 2195,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличился на 0,25%, до 7162,5 пункта.

Поддержку рынкам в четверг оказало решение Народного банка Китая снизить годовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до 4,05% с 4,15%, пятилетнюю ставка LPR — до 4,75% с 4,8%. Данный шаг был сделан после того, как в понедельник китайский регулятор снизил ставку по программе среднесрочного кредитования финансовых организаций (MLF) до 3,15% с 3,25%.

"Высоки ожидания того, что Китай и другие мировые центробанки примут меры для ограничения экономического ущерба вируса с помощью вливания денег на рынки, снижения процентных ставок и других мер стимулирования", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика TD Ameritrade Шона Круза (Shawn Cruz).

В то же время инвесторы продолжают следить за темпами распространения коронавируса. Так, по официальным данным, за прошедшие сутки в целом в Китае были выявлены 394 подтвержденных случая заражения, при этом из больниц выписались 1779 выздоровевших пациента.